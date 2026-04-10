В США назвали главное требование Трампа к Ирану, о котором он позабыл

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от требования о полной капитуляции Ирана, пишет в своей статье для Washington Post эксперт по международным отношениям Дэвид Игнатиус.
Эксперт отмечает, что американскому лидеру будет сложно выйти из конфликта, потому что Израиль представляет итоги совместной операции другими. Это осложняет процесс заключения мира, который устроил бы все стороны.
"Война, начавшаяся без четкой стратегии победы, похоже, неизбежно приближается к финалу, в котором отсутствует формула мира", — предупреждает Игнатиус.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира.
В среду ночью президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.