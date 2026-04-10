03:57 10.04.2026 (обновлено: 04:07 10.04.2026)
Трамп возложил на демократов вину за убийство нелегалом женщины на заправке

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выложил в сеть видео с жестоким убийством на американской заправке, возложив вину за этот инцидент на демократов.
На видео, опубликованном Трампом в соцсети Truth Social, видно, как мужчина забивает насмерть женщину молотком на заправке во Флориде: сначала он попытался разбить ее машину, а когда жертва начала его останавливать, напал на нее. Трамп сообщил, что это был нелегал-преступник с Гаити, находящийся в США благодаря временному защитному статусу (TPS) - программе, запущенной его предшественником Джо Байденом.
"Видео ее жестокого убийства - одна из самых зверских вещей, которые вы когда-либо увидите. Этому животному разрешили остаться здесь, потому что администрация Байдена предоставила ему и всем гаитянам "Временный защитный статус" - массово злоупотребляемую и мошенническую программу, которую моя администрация стремится прекратить", - написал американской лидер в соцсети.
Он подчеркнул, что одного этого видео должно быть достаточно, чтобы судьи, придерживающиеся либеральных взглядов, перестали препятствовать его иммиграционной политике.
Администрация Трампа ранее уже отменила временный защищенный статус для примерно 350 тысяч венесуэльцев, 500 тысяч гаитян, а также граждан Афганистана и Камеруна. Однако некоторые инициативы, принятые еще при администрации Байдена, сохраняются. Так, например, 1 апреля федеральный суд в США заблокировал решение администрации Дональда Трампа об отмене права на временное пребывание в стране для мигрантов, которые въехали в США через приложение CBP One в период президентского срока Джо Байдена, сообщал телеканал NBC News. Министерство внутренней безопасности США выразило несогласие с решением судьи, заявив, что у ведомства были все полномочия для данной процедуры.
В день инаугурации Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
