NYT рассказала о разногласиях Трампа и Нетаньяху
03:05 10.04.2026 (обновлено: 12:52 10.04.2026)
NYT: Трамп может поругаться с Нетаньяху из-за позиции по Ирану

© AP Photo / Saul Loeb — Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может поругаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за его позиции по мирному соглашению с Ираном, пишет New York Times.
"В ближайшие недели, по мере того как Трамп будет вести переговоры с Ираном о потенциальном соглашении, могут возникнуть новые разногласия с Нетаньяху", — говорится в публикации.
При этом, поясняет газета, израильский премьер, не желая публично сильно расходиться в позициях с американским лидером, скорее всего, в частном порядке будет добиваться от Трампа более жестких переговоров с Ираном, а в случае необходимости — даже продолжения войны.
По словам старшего научного сотрудника Института Ближнего Востока Натана Сакса, цель Нетаньяху заключается в том, чтобы снизить давление со стороны Вашингтона, не отказываясь от военных целей в Ливане.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, сообщалось о разрушениях и гибели мирного населения. Тегеран отвечал ударами по израильской территории, американским военным базам и другим объектам на Ближнем Востоке. В результате практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. На этом фоне резко подскочили цены на топливо.
В ночь на 8 апреля Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились приостановить удары на две недели. В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и в Соединенных Штатах. Однако Израиль продолжил операцию против ливанского шиитского движения "Хезболла".
