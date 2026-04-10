Трамп призвал Иран не брать плату за проход через Ормузский пролив - РИА Новости, 10.04.2026
00:45 10.04.2026 (обновлено: 01:17 10.04.2026)
Трамп призвал Иран не брать плату за проход через Ормузский пролив

© REUTERS / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 10 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану лучше не взимать сборы с танкеров за проход через Ормузский пролив.
Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.
"Есть сообщения, что Иран взимает сборы с танкеров, проходящих через Ормузский пролив - им лучше этого не делать, а если делают, им лучше остановиться сейчас", – написал президент США в соцсети Truth Social.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Иран готов открывать нефтяным танкерам проход через Ормузский пролив после уплаты пошлины в 1 доллар за каждый баррель нефти на борту. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты скорее сами будут взимать плату за проход судов через пролив, чем позволят делать это Ирану. В среду в Белом доме заявили, что идея, высказанная Трампом, будет обсуждаться в ближайшие две недели.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
