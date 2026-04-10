Трамп назвал глупцами поддерживавших его журналистов, включая Карлсона
00:01 10.04.2026 (обновлено: 00:23 10.04.2026)
Трамп назвал глупцами поддерживавших его журналистов, включая Карлсона

© AP Photo / Alex Brandon
НЬЮ-ЙОРК, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал ряд журналистов, в том числе Такера Карлсона.
Карлсон, яро агитировавший за Трампа в ходе предвыборной кампании, критиковал операцию против Ирана.
"Я знаю, почему Такер Карлсон, Мегин Келли, Кэндис Оуэнс и Алекс Джонс уже много лет выступают против меня, особенно потому, что они считают замечательным, чтобы Иран, государство-спонсор терроризма №1, имел ядерное оружие - потому что у них есть одна общая черта: низкий IQ", - написал президент США в соцсети Truth Social.
Американский лидер назвал вышеупомянутых журналистов "глупыми людьми". При этом все четверо ранее выступали в его поддержку, однако выступили против атак на Иран.
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Трамп после встречи с Рютте раскритиковал НАТО
Вчера, 02:46
 
