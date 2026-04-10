Трамп назвал глупцами поддерживавших его журналистов, включая Карлсона

НЬЮ-ЙОРК, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал ряд журналистов, в том числе Такера Карлсона.
"Я знаю, почему Такер Карлсон, Мегин Келли, Кэндис Оуэнс и Алекс Джонс уже много лет выступают против меня, особенно потому, что они считают замечательным, чтобы Иран, государство-спонсор терроризма №1, имел ядерное оружие - потому что у них есть одна общая черта: низкий IQ", - написал президент США в соцсети Truth Social.
Американский лидер назвал вышеупомянутых журналистов "глупыми людьми". При этом все четверо ранее выступали в его поддержку, однако выступили против атак на Иран.
