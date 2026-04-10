В Подмосковье ограбили жилье дочери Валентины Терешковой

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Жилье дочери депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой Елены ограбили в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, с заявлением об ограблении дома обратился супруг Елены Терешковой.
"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
