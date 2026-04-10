СМИ: Британия испугалась собственного решения против России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Британия боится задерживать российские суда из-за возможного нарушения международного права, пишет The Telegraph.
«
"ВМС Великобритании не задержали ни одного находящегося под санкциями российского нефтяного танкера, поскольку правительство опасается нарушения международного права", — говорится в публикации.
Отмечается, что британскому спецназу разрешили высаживаться на них, но подобных операций еще проводили.
В марте Лондон заявил, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Британия введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва на фоне неоднократных случаев пиратства в международных водах будет применять меры для защиты своих интересов.