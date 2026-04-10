СМИ: cмартфоны Samsung начали блокироваться - РИА Новости, 10.04.2026
01:50 10.04.2026
СМИ: cмартфоны Samsung начали блокироваться

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S22 Ultra пожаловались на блокировки после сброса устройства к заводским настройкам, пишет онлайн-издание Android Authority.
"Мы обнаружили несколько жалоб владельцев Galaxy S22 Ultra на то, что их телефоны якобы заблокированы после сброса к заводским настройкам", — говорится в материале.
По данным издания, последовательность действий практически во всех случаях идентична: после сброса к заводским настройкам пользователи подключаются к Wi-Fi, чтобы начать стандартную настройку Android.
Однако, прежде чем пользователи смогут войти в свою учетную запись Google, их перехватывает экран Knox Mobile Enrollment (KME) с сообщением "этот Galaxy S22 Ultra не является частным", указывающим на то, что телефон управляется организацией, и что все данные и активность видны удаленному IT-администратору.
"Но загвоздка здесь в том, что телефоны, как утверждается, вообще не были предоставлены какой-либо организацией и не входят в корпоративный парк", — говорится в материале.
Издание отмечает, что пользователи пытались обойти это, выполняя многочисленные сбросы к заводским настройкам и даже вручную прошивая программное обеспечение с помощью Odin, но блокировка якобы сохраняется.
Издание называет такую ситуацию подозрительной. Во-первых, административное приложение называется SAMSUNG ADMIN и имеет логотип со словами FRP UNLOCK SAMSUNG.
Официально компания Samsung никак не комментировала информацию о якобы блокировках.
