Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 365 военных, пять боевых бронемашин и 98 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"За неделю на данном направлении противник потерял до 365 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 98 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 23 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 10 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.