Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 10.04.2026
12:23 10.04.2026 (обновлено: 12:24 10.04.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

ВСУ потеряли за неделю более 365 боевиков в зоне ответственности "Днепра"

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 365 военных, пять боевых бронемашин и 98 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"За неделю на данном направлении противник потерял до 365 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 98 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 23 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 10 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.
