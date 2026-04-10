Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юг"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли более 1045 военных, двадцать одну боевую бронированную машину, двадцать пять орудий полевой артиллерии и 110 автомобилей за минувшую неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 1045 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, 110 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Кроме того, за неделю были уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 41 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.
