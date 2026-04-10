Осужденный экс-замглавы управления МЧС просит отправить его на СВО - РИА Новости, 10.04.2026
05:13 10.04.2026
Осужденный экс-замглавы управления МЧС просит отправить его на СВО

РИА Новости: экс-замглавы управления МЧС Даудашвили просит отправить его на СВО

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramБывший заместитель начальника Управления МЧС Дмитрий Даудашвили в зале суда
Бывший заместитель начальника Управления МЧС Дмитрий Даудашвили в зале суда - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Бывший заместитель начальника Управления МЧС Дмитрий Даудашвили в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Осужденный за взятки и хищения бывший замначальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрий Даудашвили просит суд отправить его служить в зону проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Шелупахин.
"Даудашвили добивается направления в зону СВО, он просит суд обязать военкомат заключить с ним контракт, процесс в настоящий момент идет", - рассказал собеседник агентства.
Даудашвили по совокупности двух приговоров получил 15 лет по делам о взяточничестве и хищении 41,3 миллиона рублей при получении социальных выплат. Кроме того, по заявлению Генпрокуратуры с фигуранта и его ближайших родственников взыскали активы, полученные незаконным путем.
В состав иска вошли ценные бумаги, 52 миллиона рублей, нежилое помещение в Сириусе, три квартиры в Москве и три - в подмосковных Химках. Кроме того, в доход государства переданы два участка в разных районах Подмосковья.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Суд отказал Тимуру Иванову в иске к военкомату
5 марта, 11:50
 
ПроисшествияМоскваХимки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Генеральная прокуратура РФ
 
 
