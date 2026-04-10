Осужденный экс-замглавы управления МЧС просит отправить его на СВО

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Осужденный за взятки и хищения бывший замначальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрий Даудашвили просит суд отправить его служить в зону проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Шелупахин.
"Даудашвили добивается направления в зону СВО, он просит суд обязать военкомат заключить с ним контракт, процесс в настоящий момент идет", - рассказал собеседник агентства.
Даудашвили по совокупности двух приговоров получил 15 лет по делам о взяточничестве и хищении 41,3 миллиона рублей при получении социальных выплат. Кроме того, по заявлению Генпрокуратуры с фигуранта и его ближайших родственников взыскали активы, полученные незаконным путем.
В состав иска вошли ценные бумаги, 52 миллиона рублей, нежилое помещение в Сириусе, три квартиры в Москве и три - в подмосковных Химках. Кроме того, в доход государства переданы два участка в разных районах Подмосковья.
