Осужденный экс-замглавы управления МЧС просит отправить его на СВО

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Осужденный за взятки и хищения бывший замначальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрий Даудашвили просит суд отправить его служить в зону проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Шелупахин.