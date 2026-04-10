Суд назначил слушание по делу экс-замминистра обороны Иванова на 17 апреля
22:11 10.04.2026 (обновлено: 22:14 10.04.2026)
Суд назначил слушание по делу экс-замминистра обороны Иванова на 17 апреля

Суд назначил слушание по делу Иванова о коррупции на 17 апреля

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы 17 апреля проведёт предварительное заседание по уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках на 1,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Предварительное заседание по делу назначено на 17 апреля", - сказал собеседник агентства.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает. Вместе с ним по делу проходит руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин.
Третий фигурант - предприниматель Сергей Бородин - заключил досудебное соглашение, его дело выделено в отдельное производство.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Суд 17 апреля продолжит слушать иск "Роснано" к Чубайсу
Вчера, 20:22
 
