Суд назначил слушание по делу экс-замминистра обороны Иванова на 17 апреля

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы 17 апреля проведёт предварительное заседание по уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках на 1,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости участник процесса.

"Предварительное заседание по делу назначено на 17 апреля", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания.