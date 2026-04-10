Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 10.04.2026
Суд изъял 500 объектов недвижимости у кубанских экс-депутатов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Доли 81 организации и 500 объектов недвижимости обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры РФ к кубанским экс-депутатам Сергею Фурсе и Алексею Сидюкову и другим лицам, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Ленинский районный суд Краснодара в пятницу удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства активы бывших депутатов заксобрания Кубани Сергея Фурсы, Алексея Сидюкова и связанных с ними лиц, которые вели совместную нелегальную деятельность с бывшим вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой.
Суд - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Суд изъял у двух кубанских экс-депутатов активы на 81,5 миллиарда рублей
Вчера, 18:40
"Рассмотрев материалы гражданского дела, суд удовлетворил исковые требования, обратив в доход государства имущество ответчиков: 318 жилых помещений, 43 нежилых помещения, 139 земельных участков, 100% долей в уставном капитале 81 коммерческой организации", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе Мах.
Кроме того, суд обратил в доход РФ имущество ответчиков, в том числе находящееся или оформленное на других лиц, их наличные денежные средства и средства на банковских счетах, транспортные средства, ценные бумаги, драгоценности, другие предметы роскоши и иные ценности.
Суд в Краснодаре во вторник обратил в доход государства активы, принадлежащие бывшему вице-губернатору Кубани и связанным с ним лицам совокупной стоимостью более 10 миллиардов рублей, в том числе поместье в Динском районе Краснодарского края. По данным прокуратуры, имущество было приобретено в нарушение законодательства о противодействии коррупции. На том же заседании суд освободил Коробку от должности вице-губернатора в связи с утратой доверия. Сам Коробка арестован судом на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Андрей Коробка - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
СК передал суду засекреченные показания по делу вице-губернатора Кубани
7 апреля, 16:29
 
РоссияКраснодарский крайКраснодарАндрей КоробкаГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала