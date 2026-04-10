Суд изъял 500 объектов недвижимости у кубанских экс-депутатов

КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Доли 81 организации и 500 объектов недвижимости обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры РФ к кубанским экс-депутатам Сергею Фурсе и Алексею Сидюкову и другим лицам, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Кроме того, суд обратил в доход РФ имущество ответчиков, в том числе находящееся или оформленное на других лиц, их наличные денежные средства и средства на банковских счетах, транспортные средства, ценные бумаги, драгоценности, другие предметы роскоши и иные ценности.