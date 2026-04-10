Суд изъял 500 объектов недвижимости у кубанских экс-депутатов

КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Доли 81 организации и 500 объектов недвижимости обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры РФ к кубанским экс-депутатам Сергею Фурсе и Алексею Сидюкову и другим лицам, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Ленинский районный суд Краснодара в пятницу удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства активы бывших депутатов заксобрания Кубани Сергея Фурсы, Алексея Сидюкова и связанных с ними лиц, которые вели совместную нелегальную деятельность с бывшим вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой.
"Рассмотрев материалы гражданского дела, суд удовлетворил исковые требования, обратив в доход государства имущество ответчиков: 318 жилых помещений, 43 нежилых помещения, 139 земельных участков, 100% долей в уставном капитале 81 коммерческой организации", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе Мах.
Кроме того, суд обратил в доход РФ имущество ответчиков, в том числе находящееся или оформленное на других лиц, их наличные денежные средства и средства на банковских счетах, транспортные средства, ценные бумаги, драгоценности, другие предметы роскоши и иные ценности.
Суд в Краснодаре во вторник обратил в доход государства активы, принадлежащие бывшему вице-губернатору Кубани и связанным с ним лицам совокупной стоимостью более 10 миллиардов рублей, в том числе поместье в Динском районе Краснодарского края. По данным прокуратуры, имущество было приобретено в нарушение законодательства о противодействии коррупции. На том же заседании суд освободил Коробку от должности вице-губернатора в связи с утратой доверия. Сам Коробка арестован судом на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере.