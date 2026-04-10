Суд изъял у двух кубанских экс-депутатов активы на 81,5 миллиарда рублей

КРАСНОДАР, 10 апр — РИА Новости. Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства активы бывших депутатов заксобрания Кубани Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова.
"Так, Сидюковым сформированы активы совокупной стоимостью 62,5 миллиарда рублей. Фурсой — более 19 миллиардов рублей", — сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Для сокрытия доходов они распределяли недвижимость и доли в уставных капиталах организаций среди родственников и доверенных лиц.
По данным надзорного ведомства, злоумышленники действовали совместно с бывшим вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой. Прибыль от противоправной деятельности они направили на высоколиквидную недвижимость и новые бизнес-проекты.
До 2012 года Сергей Фурса и Алексей Сидюков были владельцами малых предприятий с доходом менее десяти миллионов рублей. После знакомства с Коробкой они значительно увеличили свои активы. По его указанию в их безвозмездное пользование перешли 17 тысяч гектаров земельного фонда, а крупное аграрное предприятие ООО "Васюринский МПК" было захвачено рейдерским путем.
Отмечается, что еще одним направлением коррупционного обогащения ответчиков стала сфера жилищного строительства. Так, при поддержке экс-вице-губернатора в исторической части Краснодара неправомерно прекратили деятельность элеватора. Территорию перепрофилировали под застройку коммерческой недвижимостью, что позволило фирмам Сидюкова возвести там элитные жилые комплексы "Все свои" и "Все свои-VIP".
Во вторник суд обратил в доход государства активы Коробки и связанных с ним лиц более чем на десять миллиардов рублей, в том числе поместье в Динском районе Кубани. На том же заседании его освободили от должности вице-губернатора в связи с утратой доверия и арестовали на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере.