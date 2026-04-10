Суд обратил в доход России активы двух бывших кубанских депутатов

КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Суд в Краснодаре удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства активы бывших депутатов заксобрания Кубани Сергея Фурсы, Алексея Сидюкова и связанных с ними лиц, которые вели совместную нелегальную деятельность с бывшим вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд решил исковые требования... удовлетворить", - огласил судья.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края , до 2012 года Сергей Фурса и Алексей Сидюков являлись владельцами малых предприятий в Краснодарском крае с доходом, не превышающим 10 миллионов рублей. Они смогли значительно увеличить свои активы за счёт государственной и муниципальной собственности после прихода во власть и знакомства с Андреем Коробкой , с 2015 года занимавшим пост вице-губернатора Краснодарского края. По указанию Коробки в безвозмездное пользование его бизнес-партнёров Фурсы и Сидюкова перешли 17 тысяч гектаров земельного фонда.

Крупное аграрное предприятие ООО "Васюринский МПК", сообщает пресс-служба, было захвачено рейдерским путем. В пользовании этого комбината находятся порядка 25 тысяч гектаров плодородных земель в Динском и Горячеключевском районах совокупной стоимостью свыше 20 миллиардов рублей.

Отмечается, что еще одним направлением коррупционного обогащения ответчиков стала сфера жилищного строительства.

При поддержке Коробки, уточняется в пресс-службе судов региона, была неправомерно прекращена деятельность элеватора, земельный массив которого находится в исторической части города Краснодара . После прекращения деятельности территория предприятия была перепрофилирована под застройку коммерческой недвижимостью, что позволило фирмам Сидюкова возвести на нем элитные жилые комплексы "Все свои" и "Все свои-VIP".

По данным ведомства, извлеченную прибыль Сидюков и Фурса направили на создание новых бизнес-проектов и приобретение высоколиквидной недвижимости.