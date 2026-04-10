Суд обратил в доход России активы двух бывших кубанских депутатов - РИА Новости, 10.04.2026
18:36 10.04.2026 (обновлено: 20:14 10.04.2026)
Суд обратил в доход России активы двух бывших кубанских депутатов

КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Суд в Краснодаре удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства активы бывших депутатов заксобрания Кубани Сергея Фурсы, Алексея Сидюкова и связанных с ними лиц, которые вели совместную нелегальную деятельность с бывшим вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд решил исковые требования... удовлетворить", - огласил судья.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, до 2012 года Сергей Фурса и Алексей Сидюков являлись владельцами малых предприятий в Краснодарском крае с доходом, не превышающим 10 миллионов рублей. Они смогли значительно увеличить свои активы за счёт государственной и муниципальной собственности после прихода во власть и знакомства с Андреем Коробкой, с 2015 года занимавшим пост вице-губернатора Краснодарского края. По указанию Коробки в безвозмездное пользование его бизнес-партнёров Фурсы и Сидюкова перешли 17 тысяч гектаров земельного фонда.
Крупное аграрное предприятие ООО "Васюринский МПК", сообщает пресс-служба, было захвачено рейдерским путем. В пользовании этого комбината находятся порядка 25 тысяч гектаров плодородных земель в Динском и Горячеключевском районах совокупной стоимостью свыше 20 миллиардов рублей.
Отмечается, что еще одним направлением коррупционного обогащения ответчиков стала сфера жилищного строительства.
При поддержке Коробки, уточняется в пресс-службе судов региона, была неправомерно прекращена деятельность элеватора, земельный массив которого находится в исторической части города Краснодара. После прекращения деятельности территория предприятия была перепрофилирована под застройку коммерческой недвижимостью, что позволило фирмам Сидюкова возвести на нем элитные жилые комплексы "Все свои" и "Все свои-VIP".
По данным ведомства, извлеченную прибыль Сидюков и Фурса направили на создание новых бизнес-проектов и приобретение высоколиквидной недвижимости.
Суд в Краснодаре во вторник обратил в доход государства активы, принадлежащие бывшему вице-губернатору Кубани и связанным с ним лицам совокупной стоимостью более 10 миллиардов рублей, в том числе поместье в Динском районе Краснодарского края. По данным прокуратуры, имущество было приобретено в нарушение законодательства о противодействии коррупции. На том же заседании суд освободил Коробку от должности вице-губернатора в связи с утратой доверия. Сам Коробка арестован судом на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
