Суд увеличил исковые требования к Сидюкову и Фурсе

КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и увеличил исковые требования к экс-депутатам заксобрания Краснодарского края Сергею Фурсе и Алексею Сидюкову по делу об обращении их активов в доход РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представитель Генпрокуратуры ходатайствовал в суде об увеличении исковых требований, просил обратить в доход имущество ответчиков, включая "движимое имущество... наличные денежные средства, денежные средства, находящиеся на банковских счетах... драгоценные металлы, транспортные средства, включая... транспортные воздушные, водные маломерные суда, железнодорожные летные составы", а также металлы, акции, ценные бумаги, именные драгоценности и иные предметы роскоши.

По данным прокуратуры, имущество было приобретено в нарушение законодательства о противодействии коррупции. На том же заседании суд освободил Коробку от должности вице-губернатора в связи с утратой доверия. Сам Коробка арестован судом на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере.