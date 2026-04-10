Суд увеличил исковые требования к Сидюкову и Фурсе

16:26 10.04.2026 (обновлено: 16:32 10.04.2026)
Суд увеличил исковые требования к экс-депутатам Кубани Фурсе и Сидюкову

© РИА Новости / Илья Питалев | Скульптура богини Фемиды
КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и увеличил исковые требования к экс-депутатам заксобрания Краснодарского края Сергею Фурсе и Алексею Сидюкову по делу об обращении их активов в доход РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Генпрокуратура России подала иск об изъятии в доход РФ активов депутатов заксобрания Кубани Сидюкова и Сергея Фурсы, которые вели совместную нелегальную деятельность с экс-вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой. Сам Коробка тоже числится в списке ответчиков по этому иску. Иск рассматривает Ленинский районный суд Краснодара.
Представитель Генпрокуратуры ходатайствовал в суде об увеличении исковых требований, просил обратить в доход имущество ответчиков, включая "движимое имущество... наличные денежные средства, денежные средства, находящиеся на банковских счетах... драгоценные металлы, транспортные средства, включая... транспортные воздушные, водные маломерные суда, железнодорожные летные составы", а также металлы, акции, ценные бумаги, именные драгоценности и иные предметы роскоши.
"Суд принял решение принять увеличенные исковые требования, поскольку это право стороны истца", - объявил судья.
Суд в Краснодаре во вторник обратил в доход государства активы, принадлежащие бывшему вице-губернатору Кубани и связанным с ним лицам совокупной стоимостью более 10 миллиардов рублей, в том числе поместье в Динском районе Краснодарского края.
По данным прокуратуры, имущество было приобретено в нарушение законодательства о противодействии коррупции. На том же заседании суд освободил Коробку от должности вице-губернатора в связи с утратой доверия. Сам Коробка арестован судом на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
