Поджигательница детской коляски из Калужской области получила срок

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 10.04.2026
Поджигательница детской коляски из Калужской области получила 2,5 года колонии

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Жительница Калужской области, которая в нетрезвом состоянии подожгла детскую коляску соседей, приговорена к 2,5 годам колонии за умышленное уничтожение чужого имущества, сообщили в прокуратуре региона.
"В суде установлено, что в ноябре 2025 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, курила в подъезде многоквартирного жилого дома в городе Балабаново Боровского муниципального округа. На замечание соседки о недопустимости такого поведения подсудимая, используя пламя зажигалки, совершила поджог стоявшей в подъезде дома детской коляски и скрылась с места преступления", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате коляска была полностью уничтожена огнем.
По данным прокуратуры, суд признал фигурантку виновной по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – добавляется в сообщении.
ПроисшествияКалужская областьБалабановоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала