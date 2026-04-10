Поджигательница детской коляски из Калужской области получила срок

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Жительница Калужской области, которая в нетрезвом состоянии подожгла детскую коляску соседей, приговорена к 2,5 годам колонии за умышленное уничтожение чужого имущества, сообщили в прокуратуре региона.

"В суде установлено, что в ноябре 2025 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, курила в подъезде многоквартирного жилого дома в городе Балабаново Боровского муниципального округа. На замечание соседки о недопустимости такого поведения подсудимая, используя пламя зажигалки, совершила поджог стоявшей в подъезде дома детской коляски и скрылась с места преступления", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате коляска была полностью уничтожена огнем.

По данным прокуратуры, суд признал фигурантку виновной по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).