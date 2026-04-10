Защита экс-замминистра обороны Попова обжалует приговор

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Защита бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова обжалует приговор, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.
"Конечно, обжалуем", - сказал собеседник агентства.
Сегодня Попова приговорили к 19 годам колонии строгого режима, лишили звания генерала армии в отставке и оштрафовали на 85 миллионов рублей. Он обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. В суде ранее он заявил, что вину не признает.
Прокурор просил 22 года колонии.
Экс-замглавы Минобороны Попов передвигается при помощи ходунков
