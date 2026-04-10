Суд конфисковал у экс-замминистра обороны Попова 45 миллионов рублей

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Суд конфисковал 45 миллионов рублей бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова в доход бюджета РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
"Конфисковать денежные средства в размере 45 миллионов рублей в доход бюджета РФ", - решил суд.
Сегодня Попова приговорили к 19 годам колонии строгого режима, лишили звания генерала армии в отставке и оштрафовали на 85 миллионов рублей. Он обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. В суде ранее он заявил, что вину не признает. Основная часть процесса проходила в закрытом режиме.
