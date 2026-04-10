Суд оштрафовал экс-замминистра обороны Попова на 85 миллионов рублей

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Суд на 85 миллионов рублей оштрафовал бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
"Назначить Попову наказание в виде штрафа в размере 85 миллионов рублей", - решил суд.
Сегодня Попова приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Он обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. В суде ранее он заявил, что вину не признает. Основная часть процесса проходила в закрытом режиме.
Вчера, 15:32