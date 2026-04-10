Суд продлил арест экс-главе челябинского управления Роспотребнадзора - РИА Новости, 10.04.2026
14:26 10.04.2026 (обновлено: 14:28 10.04.2026)
Суд продлил арест экс-главе челябинского управления Роспотребнадзора

Суд продлил арест экс-главе челябинского управления Роспотребнадзора Семенову

ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр - РИА Новости. Суд продлил срок содержания под стражей до 12 июня бывшему руководителю управления Роспотребнадзора Челябинской области Анатолию Семенову, обвиняемому в мошенничестве, сообщила пресс-служба Центрального райсуда Челябинска.
"Продление срока содержания под стражей руководителю управления Роспотребнадзора Челябинской области... Десятого апреля Центральным районным судом Челябинска рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении 62-летнего уроженца города Салават Республики Башкортостан... По итогам судебного заседания суд вынес постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемому до 12 июня", - говорится в сообщении.
Обвиняемый, его защитник-адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили изменить меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества, в том числе, в виде домашнего ареста, отмечается в сообщении.
По данным райсуда, фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
В феврале 2026 года Семенов был задержан по подозрению в мошенничестве. По данным Генпрокуратуры РФ, фигурант совмещал госслужбу с предпринимательской деятельностью, с целью сокрытия своего участия в бизнесе Семенов привлек сыновей, тещу и доверенных лиц, за счет полученных коррупционных доходов он приобретал элитную недвижимость и дорогостоящие автомобили. В марте Курчатовский районный суд Челябинска удовлетворил иск ГП РФ об обращении в доход государства имущества, денежных средств, иных ценностей Семенова и его родственников, добытых преступным путем, на сумму свыше 400 миллионов рублей. Также в марте Семенов был отстранен от должностей в связи с лишением допуска к гостайне.
