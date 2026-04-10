14:11 10.04.2026
Суд отказал экс-замгубернатора Кубани в личном участии в судебном заседании

© Фото : Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского краяАндрей Коробка
КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Суд в Краснодаре отказал бывшему вице-губернатору Краснодарского края Андрею Коробке в личном участии в судебном заседании, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении ходатайства отказать", - огласил судья.
Генпрокуратура России подала иск об изъятии в доход РФ активов депутатов Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова в среду. Судебное заседание проходит в пятницу в Ленинском районном суде Краснодара. В ходе заседания представитель бывшего вице-губернатора заявил ходатайство об обеспечении явки Коробки на судебном заседании.
По данным пресс-службы судов, бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка вел совместную нелегальную деятельность с депутатами законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов. В результате нелегального сращивания бизнеса и власти им удалось за короткий промежуток времени увеличить банк сельскохозяйственных земель за счет земель в муниципальной и государственной собственности, капитализация их предприятий увеличилась более чем на 10 миллиардов рублей.
Суд в Краснодаре во вторник обратил в доход государства активы, принадлежащие бывшему вице-губернатору Кубани и связанным с ним лицам совокупной стоимостью более 10 миллиардов рублей, в том числе поместье в Динском районе Краснодарского края.
По данным прокуратуры, имущество было приобретено в нарушение законодательства о противодействии коррупции. На том же заседании суд освободил Коробку от должности вице-губернатора в связи с утратой доверия. Сам Коробка арестован судом на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
