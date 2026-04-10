Суд разрешил открыть лагерь на Урале, где отравились 14 детей

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 10.04.2026
Суд разрешил открыть лагерь в Свердловской области, где отравились 14 детей

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Суд после устранения недостатков разрешил открыть лагерь "Исетские зори" в Свердловской области, где ранее произошло массовое отравление детей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Региональное управление Роспотребнадзора 1 апреля информировало о заражении 14 детей острой кишечной инфекцией в лагере "Исетские зори" в Каменском районе Свердловской области, отмечая, что возбудителем инфекции является норовирус. В пресс-службе минздрава региона тогда уточняли, что состояние всех 14 детей ближе к удовлетворительному, норовирус подтвержден у пяти детей, все они находятся на амбулаторном долечивании. Областное управление СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
В Муроме выяснили причину массового отравления жителей
Вчера, 16:25
Ранее пресс-служба судов региона рассказывала, что в детском лагере нашли грубые нарушения санитарных норм: в частности, не соблюдались условия хранения и сроков годности пищевой продукции. Каменский районный суд 6 апреля приостановил его работу на две недели.
"Накануне в ходе судебного заседания представитель юридического лица представил доказательства, подтверждающие устранение ранее выявленных недостатков в работе лагеря. Исследовав материалы и выслушав доводы сторон, суд разрешил лагерю возобновить деятельность", – говорится в сообщении.
Подготовка яиц к окрашиванию - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
В Госдуме предупредили об опасном способе окрашивания пасхальных яиц
03:21
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала