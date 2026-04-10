Суд разрешил открыть лагерь на Урале, где отравились 14 детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Суд после устранения недостатков разрешил открыть лагерь "Исетские зори" в Свердловской области, где ранее произошло массовое отравление детей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее пресс-служба судов региона рассказывала, что в детском лагере нашли грубые нарушения санитарных норм: в частности, не соблюдались условия хранения и сроков годности пищевой продукции. Каменский районный суд 6 апреля приостановил его работу на две недели.