Суд разрешил открыть лагерь на Урале, где отравились 14 детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Суд после устранения недостатков разрешил открыть лагерь "Исетские зори" в Свердловской области, где ранее произошло массовое отравление детей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Региональное управление Роспотребнадзора 1 апреля информировало о заражении 14 детей острой кишечной инфекцией в лагере "Исетские зори" в Каменском районе Свердловской области, отмечая, что возбудителем инфекции является норовирус. В пресс-службе минздрава региона тогда уточняли, что состояние всех 14 детей ближе к удовлетворительному, норовирус подтвержден у пяти детей, все они находятся на амбулаторном долечивании. Областное управление СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Ранее пресс-служба судов региона рассказывала, что в детском лагере нашли грубые нарушения санитарных норм: в частности, не соблюдались условия хранения и сроков годности пищевой продукции. Каменский районный суд 6 апреля приостановил его работу на две недели.
"Накануне в ходе судебного заседания представитель юридического лица представил доказательства, подтверждающие устранение ранее выявленных недостатков в работе лагеря. Исследовав материалы и выслушав доводы сторон, суд разрешил лагерю возобновить деятельность", – говорится в сообщении.