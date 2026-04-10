Неизвестные открыли огонь по отдыхающим в афганской провинции Герат

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Неизвестные на мотоциклах в пятницу после полудня открыли огонь из автоматического оружия по отдыхающим в парке уезда Инджиль афганской провинции Герат, как минимум 7 человек погибли, более 10 ранены, сообщают афганские СМИ и МВД.

"Неизвестные вооруженные люди застрелили мирных жителей в деревне Дахмири уезда Инжиль провинции Герат . В результате атаки погибли и получили ранения десятки человек", - сообщает Telegram-канал "Сэда-е Афган", отмечая, что гератская региональная больница переживает сегодня один из самых трудных дней.

"Очевидец рассказал представителям СМИ, что вооруженные люди сначала отделили от толпы отдыхающих мужчин и застрелили их на глазах у их жен и детей. Женщины, пытавшиеся бежать после того, как увидели происходящее, также были застрелены. Среди жертв есть дети - как убитые, так и раненые", - сообщает канал.

Жители Инджиля утверждают, что убитые и раненные люди совершали паломничество к шиитской святыне "Сейед Мохаммад Ага" и отдыхали там в местном парке.

Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило случившееся. По словам официального представителя и пресс-секретаря министерства Абдула Матина Кани, инцидент произошел в пятницу после полудня на западе Афганистана. "Трагедия произошла рядом с парком отдыха в деревне Габарзун уезда Инджиль провинции Герат. Неизвестные вооруженные лица на мотоциклах открыли огонь по гражданам, которые собрались там для отдыха и прогулок", - приводит слова стража порядка новостной портал Ariana news.