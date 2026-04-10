Рейтинг@Mail.ru
Неизвестные открыли огонь по отдыхающим в афганской провинции Герат
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 10.04.2026
Афганский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Неизвестные на мотоциклах в пятницу после полудня открыли огонь из автоматического оружия по отдыхающим в парке уезда Инджиль афганской провинции Герат, как минимум 7 человек погибли, более 10 ранены, сообщают афганские СМИ и МВД.
"Неизвестные вооруженные люди застрелили мирных жителей в деревне Дахмири уезда Инжиль провинции Герат. В результате атаки погибли и получили ранения десятки человек", - сообщает Telegram-канал "Сэда-е Афган", отмечая, что гератская региональная больница переживает сегодня один из самых трудных дней.
"Очевидец рассказал представителям СМИ, что вооруженные люди сначала отделили от толпы отдыхающих мужчин и застрелили их на глазах у их жен и детей. Женщины, пытавшиеся бежать после того, как увидели происходящее, также были застрелены. Среди жертв есть дети - как убитые, так и раненые", - сообщает канал.
Жители Инджиля утверждают, что убитые и раненные люди совершали паломничество к шиитской святыне "Сейед Мохаммад Ага" и отдыхали там в местном парке.
Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило случившееся. По словам официального представителя и пресс-секретаря министерства Абдула Матина Кани, инцидент произошел в пятницу после полудня на западе Афганистана. "Трагедия произошла рядом с парком отдыха в деревне Габарзун уезда Инджиль провинции Герат. Неизвестные вооруженные лица на мотоциклах открыли огонь по гражданам, которые собрались там для отдыха и прогулок", - приводит слова стража порядка новостной портал Ariana news.
Кани заявил, что "по предварительным данным, в результате этого инцидента погибли 7 человек и получили ранения еще 13". Он добавил, что состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
В Афганистане мужчину арестовали за общение с джиннами по телефону
Вчера, 10:48
 
В миреГерат (провинция)Афганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала