СМИ: Белый дом предостерег сотрудников от игры на рынках прогнозов

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Белый дом направил сотрудникам предупреждение о том, чтобы они не использовали свое служебное положение для участия в спекулятивных торгах на рынках прогнозов в свете последних событий вокруг Ирана, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как сообщает издание, за 15 минут до того, как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану, на фьючерсных рынках нефти в течение двух минут были заключены сделки на сумму более 760 миллионов долларов. Кроме того, три аккаунта на платформе Polymarket заработали более 600 тысяч долларов на ставках, связанных с возможным прекращением огня.
"Предупреждение было разослано по электронной почте всем сотрудникам от управления по административным вопросам Белого дома 23 марта", – передает WSJ.
Представитель Белого дома Дэвис Ингл подтвердил информацию газеты. Он сообщил, что президент поддерживает запрет на использование непубличной информации в целях получения финансовой выгоды.
Ранее Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил, что Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.
