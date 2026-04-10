Стармер призвал Европу делать больший вклад в НАТО

15:58 10.04.2026
Стармер на фоне недовольства Трампа призвал Европу делать больший вклад в НАТО

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 апр - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер на фоне недовольства президента США Дональда Трампа союзниками по НАТО призвал Европу делать больший вклад в блок.
Стармер 1 апреля сообщил о приверженности страны НАТО на фоне заявлений о возможном выходе США из альянса, при этом он отметил, что Великобритания не станет вовлекаться в широкий конфликт на Ближнем Востоке и будет стремиться к более тесным отношениям с Европой.
"Это самый эффективный военный альянс, который когда-либо существовал в мире. Нужно ли европейцам делать больше? Да, я почти два года доказывал это нашим европейским партнерам. Мы продолжаем настаивать на этом. Это и в интересах Америки, и в интересах Европы", - сказал премьер в интервью британским телеканалам в ходе визита на Ближний Восток.
Трамп ранее выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Соединенным Штатам, обвиняя структуру в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. Также он утверждал, что всерьез рассматривает выход из блока после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Кроме того, американский лидер подчеркивал, что готов попрощаться с организацией из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.
