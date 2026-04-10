Стармер обсудил с Трампом военные планы коалиции по Ормузскому проливу

ЛОНДОН, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом военные планы коалиции из более 30 стран по обеспечению судоходства в Ормузском проливе.

По его словам, коалиция также рассматривает военные возможности и логистику движения судов по проливу. "Вчера вечером это было в центре переговоров", - добавил Стармер.