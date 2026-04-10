Стармер обсудил с Трампом военные планы коалиции по Ормузскому проливу

ЛОНДОН, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом военные планы коалиции из более 30 стран по обеспечению судоходства в Ормузском проливе.
В четверг вечером на Даунинг-стрит сообщили, что Стармер в переговорах с Трампом обсудил практические шаги по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
"Мы говорили о практическом плане, который потребуется для обеспечения навигации в проливе, и о роли Великобритании в создании за последние две недели коалиции более 30 стран, которая работает над политическим и дипломатическим планом", - сказал Стармер британским телеканалам в ходе визита на Ближний Восток.
По его словам, коалиция также рассматривает военные возможности и логистику движения судов по проливу. "Вчера вечером это было в центре переговоров", - добавил Стармер.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.