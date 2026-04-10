Стармер перекладывает вину за неудачи на других, заявил Дмитриев

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил премьер-министра Британии Кира Стармера в том, что тот перекладывает вину на других за провалившиеся проекты в энергетике.
"Испытывая неудачи во всем, Стармер, как всегда, пытается переложить ответственность за свои провалившиеся проекты в энергетической политике. Не Черчилль", - говорится в сообщении в соцсети X.
