В Турции к 12 апреля в генконсульстве России высадили кремлевские ели - РИА Новости, 10.04.2026
21:15 10.04.2026
В Стамбуле к 12 апреля в генконсульстве России высадили кремлевские ели

СТАМБУЛ, 10 апр - РИА Новости. Школьники высадили в пятницу саженцы двух кремлевских елей в резиденции генерального консула РФ в Стамбуле в рамках приуроченного ко Дню космонавтики мероприятия, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие состоялось в летней резиденции генконсула в честь 65-й годовщины первого полета человека в космос. Ученики школы при генконсульстве также приняли участие в спортивных состязаниях.
"В память о полете летчика Юрия Гагарина мы сегодня высаживаем саженцы кремлевской ели, любезно предоставленные Всероссийским обществом охраны природы и доставленные в Турцию при поддержке представительства авиакомпании "Аэрофлот", - заявил генеральный консул РФ Александр Калачев.
Двенадцатого апреля будет отмечаться день космонавтики. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим космический полет.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
РоссияТурцияЮрий Гагарин (космонавт)Владимир ПутинВсероссийское общество охраны природыАэрофлот
 
 
