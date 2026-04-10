В Турции к 12 апреля в генконсульстве России высадили кремлевские ели

СТАМБУЛ, 10 апр - РИА Новости. Школьники высадили в пятницу саженцы двух кремлевских елей в резиденции генерального консула РФ в Стамбуле в рамках приуроченного ко Дню космонавтики мероприятия, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие состоялось в летней резиденции генконсула в честь 65-й годовщины первого полета человека в космос. Ученики школы при генконсульстве также приняли участие в спортивных состязаниях.

Двенадцатого апреля будет отмечаться день космонавтики. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим космический полет.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.