СМИ сообщили состав иранской делегации на переговорах с США

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати вошли в иранскую делегацию для переговоров с США, которую возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, сообщает телеканал Press TV.
"Галибафа сопровождают министр иностранных дел Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан, глава Центробанка Абдольнасер Хеммати и несколько законодателей", - говорится в публикации Press TV в Telegram-канале.