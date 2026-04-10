23:12 10.04.2026 (обновлено: 23:13 10.04.2026)
СМИ сообщили состав иранской делегации на переговорах с США

В состав иранской делегации в Исламабаде вошли Аракчи, Ахмадиан и Хеммати

Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати вошли в иранскую делегацию для переговоров с США, которую возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, сообщает телеканал Press TV.
"Галибафа сопровождают министр иностранных дел Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан, глава Центробанка Абдольнасер Хеммати и несколько законодателей", - говорится в публикации Press TV в Telegram-канале.
