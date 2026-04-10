Сын Байдена захотел провести бой в клетке с детьми Трампа
22:55 10.04.2026
Сын Байдена захотел провести бой в клетке с детьми Трампа

Хантер Байден захотел провести бой в клетке с детьми Трампа

Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Хантер Байден. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 10 апр – РИА Новости. Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, захотел провести бой в клетке с детьми нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
"Привет, ребята! Хантер Байден на связи. Мне только что позвонил (блогер - ред.) Эндрю Каллахан. Он пригласил меня присоединиться к карнавальному туру Channel Five в конце месяца. Думаю, начнем в Финиксе, потом поедем в Сан-Диего и закончим в Альбукерке. Думаю, он пытается организовать бой в клетке - я против Эрика и Дональда-младшего. Я сказал ему: я на 100% процентов в деле", – сказал Хантер Байден, видео опубликовано Channel 5 в Х.
Сыновья действующего президента США Эрик и Дональд-младший пока публично не комментировали такое предложение.
Хантеру Байдену 56 лет, многие годы он страдал от наркотической зависимости.
