Россия призвала прекратить войну, начатую США и Израилем на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Войну, начатую США и Израилем на Ближнем Востоке, нужно полностью прекратить для устранения причины конфликта, охватившего регион, заявили в МИД России.
"Ключевой задачей на нынешнем этапе является устранение первопричин разрушительного конфликта в регионе, то есть полное прекращение войны, начатой США и Израилем", - говорится в заявлении на сайте министерства о ситуации на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
