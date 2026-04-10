Харрис заявила, что Трамп не верит в союзы с дружественными нациями

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Бывшая вице-президент США Камала Харрис, проигравшая борьбу за высший государственный пост Дональду Трампу, заявила, что он отличается от всех американских лидеров со времен Второй мировой войны тем, что "не верит в союзы с дружественными нациями".
В среду Трамп встретился в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте на фоне критики альянса. По данным СМИ, в ходе прошедших за закрытыми дверями переговоров Трамп выражал недовольство отказом европейский стран поддержать США в конфликте с Ираном.
Харрис подчеркнула, что дружба в международных отношениях основана на постоянстве. Политик заявила, что плохо спит, потому что на США "все меньше могут положиться друзья".
"Первый президент в истории США периода после Второй мировой войны, который не считает, что у США есть обязанность поддерживать стандарты международных законов и норм в контексте территориальной целостности и суверенитета", - сказала она.
Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.