Харрис заявила, что Трамп не верит в союзы с дружественными нациями

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Бывшая вице-президент США Камала Харрис, проигравшая борьбу за высший государственный пост Дональду Трампу, заявила, что он отличается от всех американских лидеров со времен Второй мировой войны тем, что "не верит в союзы с дружественными нациями".

В среду Трамп встретился в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте на фоне критики альянса. По данным СМИ, в ходе прошедших за закрытыми дверями переговоров Трамп выражал недовольство отказом европейский стран поддержать США в конфликте с Ираном

"Этот президент (Трамп - ред.) - первый в истории США со Второй мировой войны, который не верит в имеющиеся у нас с дружественными нациями союзы", - сказала Харрис на форуме в Нью-Йорке

Харрис подчеркнула, что дружба в международных отношениях основана на постоянстве. Политик заявила, что плохо спит, потому что на США "все меньше могут положиться друзья".

"Первый президент в истории США периода после Второй мировой войны, который не считает, что у США есть обязанность поддерживать стандарты международных законов и норм в контексте территориальной целостности и суверенитета", - сказала она.