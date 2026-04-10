Хантер Байден сбежал из США из-за долгов

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер покинул Соединенные Штаты на фоне разбирательств со своими бывшими юристами, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Как утверждает юридическая фирма Winston & Strawn, Байден-младший нанял адвокатов для представления его интересов по нескольким делам. При этом он все еще не выплатил сумму, значительно превышающую 50 тысяч долларов, включая подлежащие уплате гонорары и проценты. В исковом заявлении, поданном фирмой в июне 2025 года, говорится, что "Хантер Байден, насколько известно и предполагается, является жителем штата Калифорния".
"Господин Байден живет за границей. Он не может оплачивать услуги своих нынешних адвокатов. Он уже признал, что истец выставлял ему счета за юридические услуги, и значительная часть этих счетов по-прежнему остается неоплаченной", — говорится в поданном на этой неделе возражении ответчика на ходатайство истца.
Хантер Байден — первый в истории ребенок действующего на тот момент президента США, против которого выдвинули уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. Как указал в обвинительном заключении прокурор, Байден не заплатил их более чем на 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики. Мужчине также предъявили отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
Перед тем как покинуть Белый дом, Байден подписал указ о помиловании Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Президент США Дональд Трамп назвал решение Байдена злоупотреблением и нарушением норм правосудия.