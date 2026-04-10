СМИ: в США задержали мужчину, угрожавшего отрезать голову сыну Трампа
16:49 10.04.2026
CBS: в США задержали мужчину, который угрожал убить Трампа и его сына

Полицейская машина в США. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Американские правоохранители задержали мужчину, который прислал в Белый дом угрозы убить президента Дональда Трампа и его сына Бэррона, сообщает в пятницу телеканал CBS со ссылкой на судебные документы.
"Согласно обвинению, 17 марта (Майкл) Ковчо на официальном сайте Белого дома отправил сообщение с угрозой убить президента и его младшего сына. В сообщении было сказано, что оно было от "Мистер - я собираюсь убить твоего ребенка - Ковчо". Там были телефонный адрес и электронная почта Ковчо", - сказано в материале.
Далее проживающий в Чикаго мужчина угрожал отрезать Бэррону голову, а Трампа убить из снайперской винтовки.
"Я в высшей степени серьезно настроен спланировать и осуществить попытку покушения на президента Соединенных Штатов Америки. Это серьезная угроза", - цитирует телеканал содержание сообщения.
Уже 19 марта сотрудник Секретной службы приходил к его дому, после чего мужчина прислал на сайт Белого дома сообщение с обещанием "охотиться" с оружием на этого агента.
В тот же день он отправил и другие угрозы. В частности, Ковчо обещал оставить самодельные бомбы в разных частях Вашингтона.
"Согласно обвинению, Ковчо в августе 2025 года также отправил сообщение через публичный сайт ЦРУ с угрозами убить президента Трампа", - сообщает телеканал.
Один из соседей рассказал агентам Секретной службы, когда они снова пришли к подозреваемому, что тот не работает и последнее время не принимает лекарство, говорится в материале.
Ковчо был задержан на прошлой неделе, 10 апреля суд примет решение о мере пресечения.
