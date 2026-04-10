США готовы протянуть руку Ирану, заявил Вэнс - РИА Новости, 10.04.2026
15:46 10.04.2026 (обновлено: 16:00 10.04.2026)
США готовы протянуть руку Ирану, заявил Вэнс

Вэнс: США готовы протянуть руку Ирану

© REUTERS / Jacquelyn MartinВице-президент США Джей Ди Вэнс перед вылетом в Пакистан для участия в переговорах по Ирану. 10 апреля 2026
Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед вылетом в Пакистан для участия в переговорах по Ирану. 10 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© REUTERS / Jacquelyn Martin
Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед вылетом в Пакистан для участия в переговорах по Ирану. 10 апреля 2026
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США готовы протянуть руку Ирану, если увидят с его стороны добросовестный подход к переговорам в Исламабаде, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Как сказал президент Соединённых Штатов, если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы, безусловно, готовы протянуть руку", - сказал Вэнс журналистам.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
Позже Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан. Такой же точки зрения придерживается Пакистан, выступающий посредником в урегулировании. Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.
В миреСШАИранИсламабадДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
