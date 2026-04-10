США готовы протянуть руку Ирану, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США готовы протянуть руку Ирану, если увидят с его стороны добросовестный подход к переговорам в Исламабаде, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Как сказал президент Соединённых Штатов, если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы, безусловно, готовы протянуть руку", - сказал Вэнс журналистам.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.