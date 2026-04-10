Эксперт предрек отставку главы Пентагона

© REUTERS / Evan Vucci Глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Белом доме

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ответственность за результаты операции против Ирана власти США попытаются возложить на главу Пентагона Пита Хегсета, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог-американист Малек Дудаков.

"Я думаю, что как раз ( Хегсета - ред.), скорее всего, сделают козлом отпущения за все провалы в Иране , и, может быть, ближе к лету этого года отправят в отставку", - сообщил эксперт.

Собеседник агентства отметил, что сам Хегсет осознаёт шаткость своих позиций и поэтому, стремясь снять с себя ответственность, увольняет генералов.

Комментируя сообщения о том, что американские военные опровергли заявления Хегсета об обстоятельствах иранского удара по базе в Кувейте , Дудаков подчеркнул, что сейчас появляется масса подробностей того, насколько хаотично планировалась американская операция против Ирана.

"Конечно, это далеко не последнее разоблачение подобного рода", - отметил Дудаков.

Иран нанес удар по авиабазе в Кувейте в первый день конфликта на Ближнем Востоке . Шесть военнослужащих США погибли, более 20 были ранены. Хегсет на пресс-конференции уверял, что это был хорошо защищенный объект. Девятого апреля военнослужащие США, которые были на месте удара, опровергли его слова.