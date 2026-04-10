14:15 10.04.2026
Эксперт предрек отставку главы Пентагона

Политолог Дудаков предрек отставку Хегсета за провал операции против Ирана

© REUTERS / Evan VucciГлава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Белом доме
Глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ответственность за результаты операции против Ирана власти США попытаются возложить на главу Пентагона Пита Хегсета, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог-американист Малек Дудаков.
"Я думаю, что как раз (Хегсета - ред.), скорее всего, сделают козлом отпущения за все провалы в Иране, и, может быть, ближе к лету этого года отправят в отставку", - сообщил эксперт.
Собеседник агентства отметил, что сам Хегсет осознаёт шаткость своих позиций и поэтому, стремясь снять с себя ответственность, увольняет генералов.
Комментируя сообщения о том, что американские военные опровергли заявления Хегсета об обстоятельствах иранского удара по базе в Кувейте, Дудаков подчеркнул, что сейчас появляется масса подробностей того, насколько хаотично планировалась американская операция против Ирана.
"Конечно, это далеко не последнее разоблачение подобного рода", - отметил Дудаков.
Иран нанес удар по авиабазе в Кувейте в первый день конфликта на Ближнем Востоке. Шесть военнослужащих США погибли, более 20 были ранены. Хегсет на пресс-конференции уверял, что это был хорошо защищенный объект. Девятого апреля военнослужащие США, которые были на месте удара, опровергли его слова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Трамп назвал действия Ирана по транзиту нефти нарушением договоренностей
Вчера, 01:51
 
