Эксперт предрек отставку главы Пентагона

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ответственность за результаты операции против Ирана власти США попытаются возложить на главу Пентагона Пита Хегсета, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог-американист Малек Дудаков.
Собеседник агентства отметил, что сам Хегсет осознаёт шаткость своих позиций и поэтому, стремясь снять с себя ответственность, увольняет генералов.
Комментируя сообщения о том, что американские военные опровергли заявления Хегсета об обстоятельствах иранского удара по базе в Кувейте, Дудаков подчеркнул, что сейчас появляется масса подробностей того, насколько хаотично планировалась американская операция против Ирана.
"Конечно, это далеко не последнее разоблачение подобного рода", - отметил Дудаков.
Иран нанес удар по авиабазе в Кувейте в первый день конфликта на Ближнем Востоке. Шесть военнослужащих США погибли, более 20 были ранены. Хегсет на пресс-конференции уверял, что это был хорошо защищенный объект. Девятого апреля военнослужащие США, которые были на месте удара, опровергли его слова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.