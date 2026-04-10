Армия США планирует рекордные закупки систем HIMARS в 2027 финансовом году - РИА Новости, 10.04.2026
04:30 10.04.2026
Армия США планирует рекордные закупки систем HIMARS в 2027 финансовом году

© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Запрос армии США на закупку систем HIMARS в 2027 финансовом году превысил даже пиковые показатели периода активной помощи Украине, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы Пентагона.
На приобретение реактивных систем залпового огня HIMARS запрошено 745,7 миллиона долларов. Это в 12 раз превышает уровень текущего финансирования, подсчитало РИА Новости.
В 2026 финансовом году, который завершится 30 сентября, на программу было заложено 61,5 миллиона долларов - средства на производство всего шести единиц. Новый же запрос предусматривает приобретение сразу 96 пусковых установок.
Кроме того, новая сумма значительно выше трат 2023 финансового года, когда на системы HIMARS выделялось 672 миллиона долларов, включая 516 миллионов долларов из экстренных ассигнований на восполнение запасов, переданных Украине, выяснило РИА Новости.
Как следует из документов, после 2023 года финансирование программы сокращалось несколько лет подряд. Теперь же армия планирует довести парк HIMARS до 617 установок.
