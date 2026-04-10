СМИ: Трамп осыпал Рютте оскорблениями

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте состояла из сплошного потока оскорблений в адрес главы альянса, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"Все пошло наперекосяк, <...> (Трамп. — Прим. ред.), по-видимому, угрожал сделать практически все что угодно", — рассказал один из европейских чиновников.
Переговоры прошли в среду вечером. После них Трамп заявил, что НАТО не предоставила помощь, о которой ее просили, и не сделает этого, когда она потребуется вновь. Рютте же признал, что глава Белого дома явно разочарован союзниками.
Как писала газета WSJ, Соединенные Штаты рассматривают план "наказания" членов альянса за их позицию по конфликту с Ираном, включая возможный вывод американских войск из некоторых стран — членов блока.