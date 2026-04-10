Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп осыпал Рютте оскорблениями
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 10.04.2026 (обновлено: 11:43 10.04.2026)
СМИ: Трамп осыпал Рютте оскорблениями

Politico: встреча Трампа и Рютте в Белом доме состояла из оскорблений

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте состояла из сплошного потока оскорблений в адрес главы альянса, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"Все пошло наперекосяк, <...> (Трамп. — Прим. ред.), по-видимому, угрожал сделать практически все что угодно", — рассказал один из европейских чиновников.
Президент США использовал эту встречу, чтобы выразить негодование из-за отказа Европы участвовать в войне с Ираном, добавил он.
Переговоры прошли в среду вечером. После них Трамп заявил, что НАТО не предоставила помощь, о которой ее просили, и не сделает этого, когда она потребуется вновь. Рютте же признал, что глава Белого дома явно разочарован союзниками.
Как писала газета WSJ, Соединенные Штаты рассматривают план "наказания" членов альянса за их позицию по конфликту с Ираном, включая возможный вывод американских войск из некоторых стран — членов блока.
В миреСШАИранЕвропаДональд ТрампМарк РюттеНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала