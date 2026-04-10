Пентагон преподал урок всему миру

Двухнедельное перемирие породило у противников сходные чувства. Иранцы высыпали на улицы праздновать унизительное поражение "Большого сатаны". А вот Белый дом сообщил нам, что на самом деле перемирие — "это победа США, которой добились президент Трамп и наши невероятные военные". Конец цитаты.

Что ж, давайте объективно посмотрим на успехи американских военных. Все-таки интересно, как же "первая армия мира" громила армию разоренной санкциями, изолированной от мира страны.

Вот только некоторые из оглушительных побед Пентагона:

Американский десантный корабль с пятитысячным контингентом на борту после ракетного обстрела КСИР отошел от берегов Ирана и направился по своим неотложным делам в Индийский океан.

Только за два неполных дня в ходе поисков своего летчика американцы потеряли два вертолета, самолет-штурмовик и два транспортных самолета. А всего с начала операции у них было уничтожено как минимум полтора десятка летательных аппаратов.

Оба авианосца, присланные в зону боевых действий, вынуждены были бесславно ее покинуть.

Американских солдат на их ближневосточных базах иранцы бомбили так нещадно, что бедолаги были вынуждены сбежать и рассредоточиться на местности, сняв себе номера в гостиницах и запивая пережитый ужас галлонами виски.

Верные союзники курды пообещали американцам повоевать за них в Иране, взяли деньги, оружие и свалили в закат.

Стоимость одного дня боевых действий в регионе для США уверенно перевалила за миллиард долларов.

Тем временем цены на бензин на американских заправках побили рекорд времен пандемии ковида, а американские граждане, по словам сенатора Чака Шумера, "стали пропускать приемы пищи".

Вот это результат, вот это победа! Награды за такой успешный успех уже полились золотым дождем. Министр войны Пит Хегсет уволил начальника штаба американской армии Рэнди Джорджа, а сразу вслед за ним еще двух генералов — главу командования по подготовке армии США и начальника корпуса армейских капелланов.

Самого Хегсета демократы планируют уволить импичментом, процедуру запускают на днях. Если импичмент не пройдет сейчас, пока конгресс и сенат контролируют республиканцы, у него есть все шансы выстрелить после ноябрьских выборов. На волне невероятных побед Пентагона демократы практически обречены эти выборы выиграть.

Осталось разве что уволить со службы искусственный интеллект — он, как оказалось, заразился от людей льстивостью, угодливостью и склонностью к вранью.

Нет сомнения, что в Голливуде снимут развесистую клюкву про спасение американского летчика — там умеют выдавать свои поражения за победы. Гениальный режиссер Ридли Скотт даже про позорный провал американцев в Могадишо умудрился сделать эпичный боевик "Падение "Черного ястреба".

Но если не смотреть на мир через призму американской пропаганды, то от всего активничанья американо-израильской коалиции в памяти человечества останутся только военные преступления. Бомбежки мирных иранцев, разрушения инфраструктуры, атаки на политических лидеров, массовое убийство детей в школе.

Пентагон наглядно показал всему миру, что эти точечные операции — все, на что способна сегодня "самая сильная армия мира". В сущности, это череда больших терактов. Никакой стратегии, никакого планирования, никакого взаимодействия с союзниками по НАТО, никаких крупных операций по типу хотя бы "Бури в пустыне".

Дело не в том, чтобы высмеивать армию США. Дело в том, что по американским лекалам строились очень многие армии мира. И сейчас они наглядно видят все ошибки Пентагона. Расчет на дорогостоящее вооружение и высокие технологии не оправдывается, если у армии (и страны в целом) отсутствует терпимость к военным потерям.

Искусственный интеллект, натренированный на прежних конфликтах, так же бессилен в современной гибридной войне, как и естественный — большой или не очень — интеллект военачальников.

Отсутствие внятной цели (а непопулярная иранская война оказалась одной из самых бессмысленных в истории США) деморализовала американских военных. В свою очередь, их жестокость сплотила иранцев и мотивировала совершать чудеса героизма, ловкости и умного асимметричного планирования.