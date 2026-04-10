МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия не уходит из Западного полушария

Россия не собирается уходить из западного полушария, что бы ни говорили в Вашингтоне , заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

По его словам, Россия не может предать Кубу , это исключено.

Рябков назвал прошедшие контакты с кубинской стороной важными и полезными, заверил, что Куба – среди приоритетов РФ.

Рябков в ходе визита на Кубу подтвердил намерение России продолжать оказывать Гаване необходимую поддержку, заявили в российском дипведомстве.

Дмитриев продолжает контакты по возобновлению экономического сотрудничества между Россией и США, отметил Песков.

ВС РФ ежесуточно продвигаются вперед

Силы группировки войск "Север" ежесуточно продвигаются вперед, вытесняя противника от госграницы России для обеспечения безопасности мирного населения, сообщило министерство обороны РФ.

В военном ведомстве РФ отметили, что армия России установила контроль над населенным пунктом Миропольское Сумской области

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки в результате активных наступательных действий "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Диброва в ДНР , сообщило Минобороны России.

Подразделения войск беспилотных систем (ВБС) российской группировки войск "Север" сыграли значительную роль в установлении контроля над Миропольским Сумской области, сообщило министерство обороны РФ.

Мир на Украине

Мир на Украине может наступить уже сегодня, если Владимир Зеленский примет соответствующее решение, подчеркнул Песков.

Пасхальное перемирие носит гуманитарный характер, добавил Песков.