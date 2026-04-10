Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 10 апреля: Россия хочет прочного и устойчивого мира
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 10.04.2026

Спецоперация, 10 апреля: Россия хочет прочного и устойчивого мира

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия не уходит из Западного полушария

Россия не собирается уходить из западного полушария, что бы ни говорили в Вашингтоне, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, Россия не может предать Кубу, это исключено.
Рябков назвал прошедшие контакты с кубинской стороной важными и полезными, заверил, что Куба – среди приоритетов РФ.
Рябков в ходе визита на Кубу подтвердил намерение России продолжать оказывать Гаване необходимую поддержку, заявили в российском дипведомстве.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится с визитом в США, подтвердил Песков.
Дмитриев продолжает контакты по возобновлению экономического сотрудничества между Россией и США, отметил Песков.
ВС РФ ежесуточно продвигаются вперед

Силы группировки войск "Север" ежесуточно продвигаются вперед, вытесняя противника от госграницы России для обеспечения безопасности мирного населения, сообщило министерство обороны РФ.
В военном ведомстве РФ отметили, что армия России установила контроль над населенным пунктом Миропольское Сумской области.
Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки в результате активных наступательных действий "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Диброва в ДНР, сообщило Минобороны России.
Подразделения войск беспилотных систем (ВБС) российской группировки войск "Север" сыграли значительную роль в установлении контроля над Миропольским Сумской области, сообщило министерство обороны РФ.

Мир на Украине

Мир на Украине может наступить уже сегодня, если Владимир Зеленский примет соответствующее решение, подчеркнул Песков.
Пасхальное перемирие носит гуманитарный характер, добавил Песков.
Песков подчеркнул, что в Кремле видели заявление Зеленского о том, что Киев поддержит пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКубаСШАСергей РябковКирилл ДмитриевДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала