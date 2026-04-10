Ударные дроны "Севера" уничтожили 35 целей в Харьковской области
Специальная военная операция на Украине
07:03 10.04.2026
Ударные дроны "Севера" уничтожили 35 целей в Харьковской области

РИА Новости: операторы БПЛА "Севера" уничтожили 35 целей в Харьковской области

Российские военнослужащие. Архивное фото
Российские военнослужащие. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Ударные беспилотники подразделений БПС группировки войск "Север" с начала апреля поразили более 35 целей в Харьковской области, нанеся удары по складам и точкам выгрузки топлива, продовольствия и боеприпасов противника, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта".
"С начала апреля ... в ходе боевого применения ударные дроны подразделений БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" нанесли огневое поражение по пунктам хранения и точкам выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта. Всего действиями расчетов было уничтожено более 35 целей в Харьковской области", - сообщил "Карта".
Он отметил, что основные маршруты доставки контролируются операторами-разведчиками, и часть движимых целей, задействованных в перевозке, уничтожается в первые минуты после обнаружения.
По его словам, расчеты способны выявить как точки выгрузки, так и пункты временного хранения, и как только координаты целей переданы, по ним наносится огневое поражение осколочно-фугасными и зажигательными боеприпасами. Операторы беспилотных систем ежедневно выполняют десятки боевых задач, а уничтожение логистики снабжения противника подрывает его возможности к ведению оборонительных действий, подчеркнул собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
