Ударные дроны "Севера" уничтожили 35 целей в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Ударные беспилотники подразделений БПС группировки войск "Север" с начала апреля поразили более 35 целей в Харьковской области, нанеся удары по складам и точкам выгрузки топлива, продовольствия и боеприпасов противника, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта".

"С начала апреля ... в ходе боевого применения ударные дроны подразделений БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" нанесли огневое поражение по пунктам хранения и точкам выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта. Всего действиями расчетов было уничтожено более 35 целей в Харьковской области", - сообщил "Карта".

Он отметил, что основные маршруты доставки контролируются операторами-разведчиками, и часть движимых целей, задействованных в перевозке, уничтожается в первые минуты после обнаружения.