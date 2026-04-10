ВСУ неделю пытались уничтожить танк ВС России

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Неделю ВСУ пытались уничтожить обнаруженный на закрытой огневой позиции танк Вооруженных сил России, отправив для этого около 50 дронов, рассказал РИА Новости заместитель командира танкового батальона 58-й гвардейской общевойсковой армии с позывным "Маэстро".

По его словам, несколько месяцев назад экипаж танка под руководством "Маэстро" выполнял задачи по поражению противника с закрытой огневой позиции. Из-за высокой интенсивности огня боевая машина была обнаружена украинскими боевиками.

"В течение недели противник отправил для уничтожения нашего танка около 30 FPV-дронов, 15 ударных крыльев и четыре "Бабы-Яги". Благодаря грамотно выстроенной системе защиты огневой позиции танк выдержал все удары противника", - сказал танкист.

Он добавил, что как только интенсивность ударов уменьшилась, экипаж в полном составе и без серьезных повреждений танка сменил огневую позицию и сейчас продолжает работать по целям противника.