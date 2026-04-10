Специальная военная операция на Украине
 
06:02 10.04.2026
ВСУ неделю пытались уничтожить танк ВС России

Экипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне проведения спецоперации
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Неделю ВСУ пытались уничтожить обнаруженный на закрытой огневой позиции танк Вооруженных сил России, отправив для этого около 50 дронов, рассказал РИА Новости заместитель командира танкового батальона 58-й гвардейской общевойсковой армии с позывным "Маэстро".
По его словам, несколько месяцев назад экипаж танка под руководством "Маэстро" выполнял задачи по поражению противника с закрытой огневой позиции. Из-за высокой интенсивности огня боевая машина была обнаружена украинскими боевиками.
"В течение недели противник отправил для уничтожения нашего танка около 30 FPV-дронов, 15 ударных крыльев и четыре "Бабы-Яги". Благодаря грамотно выстроенной системе защиты огневой позиции танк выдержал все удары противника", - сказал танкист.
Он добавил, что как только интенсивность ударов уменьшилась, экипаж в полном составе и без серьезных повреждений танка сменил огневую позицию и сейчас продолжает работать по целям противника.
Также танкист предоставил видео поражения укрепленных позиций ВСУ в Запорожской области.
