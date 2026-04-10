В Британии забили тревогу из-за решения Путина
10:12 10.04.2026 (обновлено: 10:48 10.04.2026)
В Британии забили тревогу из-за решения Путина

Spectator: Путин показал, что угрозы Стармера в адрес России пусты

© REUTERS / Brook Mitchell — Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции в Лондоне
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Путин отправкой ракетного фрегата "Адмирал Григорович" в Ла-Манш показал, что угрозы британского премьера Кира Стармера в адрес России ничего не значат, пишет Spectator.
«
"Угрозы Стармера оказались лишь пустыми словами", — говорится в публикации.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
СМИ: Британия испугалась собственного решения против России
09:36
Обозреватель указал, что британцы в ответ на движение российских судов направили слабо вооруженный вспомогательный корабль RFA Tideforce, который лишь сопровождал корабли.
В марте Лондон заявил, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Британия введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва на фоне неоднократных случаев пиратства в международных водах будет применять меры для защиты своих интересов.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Стармер устроил истерику из-за Путина и Трампа
Вчера, 23:16
 
