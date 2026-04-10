Рейтинг@Mail.ru
СМИ: умер пострадавший при ударе по Тегерану советник Али Хаменеи
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 10.04.2026 (обновлено: 07:37 10.04.2026)
СМИ: умер пострадавший при ударе по Тегерану советник Али Хаменеи

Press TV: умер пострадавший при ударе по Тегерану советник Камаль Харази

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Советник погибшего верховного лидера Ирана Камаль Харази, пострадавший в результате удара США и Израиля по Тегерану, скончался, сообщил иранский телеканал Press TV.
«
"Глава стратегического совета по международным отношениям и бывший министр иностранных дел Ирана... Камаль Харази скончался от ранений, полученных в результате американо-израильской атаки", — говорится в сообщении.
Камаль Харази получил тяжелые ранения при ударе США и Израиля по Тегерану, его жена в ходе атаки погибла.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. Иран в ответ атаковал Израиль, а также военные объекты США на Ближнем Востоке.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии, на 10 апреля запланированы переговоры в Исламабаде. В основу будущего соглашения может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрил и Вашингтон.
В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузским проливом, право на обогащение урана, а также прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против "Хезболлы" в Ливане.
В миреИранСШАТегеран (город)Али ХаменеиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала