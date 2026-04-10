СМИ: умер пострадавший при ударе по Тегерану советник Али Хаменеи

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Советник погибшего верховного лидера Ирана Камаль Харази, пострадавший в результате удара США и Израиля по Тегерану, скончался, сообщил иранский телеканал Press TV.
"Глава стратегического совета по международным отношениям и бывший министр иностранных дел Ирана... Камаль Харази скончался от ранений, полученных в результате американо-израильской атаки", — говорится в сообщении.
Камаль Харази получил тяжелые ранения при ударе США и Израиля по Тегерану, его жена в ходе атаки погибла.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. Иран в ответ атаковал Израиль, а также военные объекты США на Ближнем Востоке.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии, на 10 апреля запланированы переговоры в Исламабаде. В основу будущего соглашения может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрил и Вашингтон.
В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузским проливом, право на обогащение урана, а также прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против "Хезболлы" в Ливане.