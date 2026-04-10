Священник из США рассказал, как отметят Пасху в русском соборе Нью-Йорка

ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Сотни верующих соберутся в ночь на Пасху в Синодальном Знаменском соборе Русской православной церкви заграницей в Нью-Йорке, где службу будут сопровождать крестный ход, колокольный звон и главная святыня русского православного зарубежья - Курская Коренная икона Божией Матери, рассказал в интервью РИА Новости ключарь собора протоиерей Андрей Соммер.

"В основном соборе у нас на Пасху обычно собираются от 300 до 500 человек, а еще около сотни – в нижней часовне преподобного Сергия Радонежского , где служит наш англоязычный приход", - сказал отец Андрей.

По его словам, раньше на Пасху в собор приходило значительно больше людей. Однако за последние пять-шесть лет в Бруклине открылось несколько новых приходов, и многие верующие теперь предпочитают оставаться ближе к дому.

"Раньше к нам приходило несколько тысяч человек, и требовалось перекрывать ближайшую улицу на Манхэттене . Но теперь многие идут в храмы в Бруклине, поскольку потом им легче возвращаться домой", - отметил священник.

Особым благословением отец Андрей назвал то, что на пасхальном богослужении в Знаменском соборе будет находиться главная святыня русского православного зарубежья – Курская Коренная икона Божией Матери.

"Для нас это особая милость и радость. По традиции на Пасху эта икона остается в Синоде, а потом отправляется по приходам и епархиям", - добавил он.

Соммер также рассказал, что, несмотря на поздний час, многие жители соседних домов выходят посмотреть на крестный ход.

"Мы звоним в колокола. Люди интересуются, и они знают, что это православная Пасха", - сказал священник.