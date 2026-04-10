Синоптик рассказал, когда в Москве растает снежный покров

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Воздух в Москве в субботу прогреется до плюс шести-восьми градусов, сформировавшийся снежный покров растает во второй половине дня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в пятницу рассказал РИА Новости, что из-за снегопада и похолодания в Москве на метеостанции ВДНХ образовался снежный покров высотой в два сантиметра. Он добавил, что он сойдет в субботу и, вероятно, не появится до следующего осенне-зимнего сезона.
"В первый выходной день температура днем (в Москве - ред.) достигнет плюс шести - плюс восьми градусов, осадков в виде снега уже не ожидается. В течение дня снег растает, скорее всего, во второй половине дня, может быть, даже ближе к вечеру", - сказал агентству Леус.