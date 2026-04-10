Генконсул рассказал, как туристам во Вьетнаме избежать несчастных случаев

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Необходимо пить достаточное количество воды и избегать нахождения на открытом солнце, чтобы предотвратить несчастные случаи во время отдыха во Вьетнаме, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

"Подавляющее число смертей можно было бы предотвратить при соблюдении элементарных мер предосторожности, диктуемых, прежде всего, особенностями местного климата - здесь чрезвычайно важно потреблять достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания, и помнить об опасности нахождения под открытым солнцем", - отметил дипломат.