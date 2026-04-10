17:40 10.04.2026 (обновлено: 18:53 10.04.2026)
В Ростовской области возбудили дело после взрыва в шахте, где погиб человек

© Ростовский следком/MAX — Сотрудники СК РФ осматривают вход в шахту в Ростовской области, где произошел хлопок при проведении работ по заряжению забоя
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промбезопасности после взрыва в шахте Ростовской области, где погиб человек, сообщает СУСК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 апреля при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте, расположенной в Красносулинском районе, произошел взрыв. В результате происшествия один из работников погиб, троим оказывается медицинская помощь.
На месте работают следователи и криминалисты следственного управления. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
