Со Слепакова*, уехавшего из России, принудительно взыскивают штраф - РИА Новости, 10.04.2026
14:13 10.04.2026
Со Слепакова*, уехавшего из России, принудительно взыскивают штраф

РИА Новости: с уехавшего из РФ Слепакова принудительно взыскивают 17,3 тыс руб

© РИА Новости / Владимир Песня
Семен Слепаков*
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Семен Слепаков*. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. С уехавшего из РФ комика-иноагента Семена Слепакова* принудительно взыскивают 17,3 тысячи рублей по административному штрафу, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из материалов приставов, в конце прошлого года в отношении комика было возбуждено исполнительное производство о взыскании долга по делу об административном правонарушении. Производство завели, как следует из судебных материалов, по акту по делу об административном правонарушении.
Согласно судебным документам, Слепаков* не оплатил вовремя штраф за нарушение правопорядка иноагентом, за что суд назначил ему новый штраф - в 60 тысяч рублей.
В настоящее время приставы взыскивают со Слепакова* более 17,3 тысячи рублей, из которых 4,2 тысячи рублей – это исполнительский сбор, а более 17,1 тысячи рублей – основной долг.
В четверг в столичной прокуратуре и СК РФ сообщили, что против Слепакова* возбудили уголовное дело по статье об "уклонении от обязанностей иноагента", следствие планирует объявить его в международный розыск.
* Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России.
